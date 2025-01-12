Вальверде об офсайдах Мбаппе c «Барсой»: «Не могу учить футболиста, который выиграл ЧМ и все во Франции. Он легенда, один из лучших в мире – знает, что делать»
Федерико Вальверде заявил, что не может давать советы Килиану Мбаппе.
Полузащитник «Реала» порассуждал об этом, отвечая на вопрос о восьми офсайдах французского форварда в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:4) в октябре.
Сегодня команды сыграют в финале Суперкубка Испании.
«Не могу учить игрока, который выиграл чемпионат мира и играл в другом финале чемпионата мира, выиграл все во Франции. Он легенда, один из лучших в мире, и он знает, что делать.
То, что делает «Барса», у них получается хорошо с их высокой линией [обороны]. Но мы должны быть готовы.
Прежде всего, полузащитники и защитники должны больше беспокоиться о том, чтобы сделать правильный пас и направить нападающих к воротам», – отметил Вальверде.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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