«Комо» подписал Бюте из «Антверпена». О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо

«Комо» объявил о трансфере игрока с помощью твитов Фабрицио Романо.

Итальянский клуб подписал вратаря «Антверпена » Жана Бюте . Cоглашение с футболистом рассчитано на 3 года.

В соцсетях «Комо » анонсировал трансфер видеороликом, в котором Бюте показывает в камеру распечатки твитов авторитетного инсайдера Фабрицио Романо , касающихся сделки. Видео сопровождается подписью «Here we go» – фирменной фразой журналиста.

«Эй, Фабрицио! Как ты узнал?» – сказал голкипер в видео.

Изображения: x.com/Como_1907 ; comofootball.com