«Комо» подписал Бюте из «Антверпена». О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо
«Комо» объявил о трансфере игрока с помощью твитов Фабрицио Романо.
Итальянский клуб подписал вратаря «Антверпена» Жана Бюте. Cоглашение с футболистом рассчитано на 3 года.
В соцсетях «Комо» анонсировал трансфер видеороликом, в котором Бюте показывает в камеру распечатки твитов авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, касающихся сделки. Видео сопровождается подписью «Here we go» – фирменной фразой журналиста.
«Эй, Фабрицио! Как ты узнал?» – сказал голкипер в видео.
Изображения: x.com/Como_1907; comofootball.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Комо» в X
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