«Комо» купил вингера сборной Испании U21 Диао у «Бетиса» за 12 млн евро

Ассане Диао перешел из «Бетиса» в «Комо».

Итальянский клуб объявил о подписании вингера сборной Испании U21. Стороны заключили контракт до июня 2029 года.

По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 12 миллионов евро. Испанцы также получат определенный процент от суммы перепродажи игрока.

В сезоне Ла Лиги-2024/25 Диао провел 10 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистика 19-летнего футболиста – здесь .

Фото: https://x.com/Como_1907/