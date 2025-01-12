«Арсенал» проиграл «МЮ» впервые с сентября 2022-го. Было 4 победы подряд

«Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» впервые с 2022 года.

Сегодня «канониры» уступили «МЮ» в серии пенальти в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, пенальти – 3:5).

Ранее «Арсенал » обыгрывал «Манчестер Юнайтед » в 4 матчах подряд. Последний раз лондонцы проигрывали 4 сентября 2022 года в матче АПЛ на «Олд Траффорд» (1:3).