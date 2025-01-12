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  • Флик о Шченсном в старте «Барсы» на класико: «Это решение на сегодня, а не на будущее. Надеемся проявить себя с лучшей стороны, как сделали это в Мадриде»
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Флик о Шченсном в старте «Барсы» на класико: «Это решение на сегодня, а не на будущее. Надеемся проявить себя с лучшей стороны, как сделали это в Мадриде»

Ханс-Дитер Флик объяснил выбор стартового состава на класико.

Сегодня «Барселона» и «Реал» сыграют в финале Суперкубка Испании.

В воротах каталонцев сыграет Войчех Шченсны – голкипер выйдет в стартовом составе в 3-м матче подряд. Дани Ольмо, которому разрешили играть после решения о временной регистрации, начнет игру на скамейке запасных.

«Дани Ольмо – игрок, на которого вы всегда рассчитываете, потому что он великолепен. Но мы решили выбрать тот же стартовый состав, что и в матче с «Атлетиком». После полуфинала нам все стало ясно.

Мы в Суперкубке Испании и завершим его со Шченсным [в стартовом составе]. Но это решение не на будущее, а на сегодняшний вечер.

«Реал» – фантастическая команда с отличными игроками, и мы должны будем проявить себя с лучшей стороны. Это удалось нам в Мадриде, и надеемся продемонстрировать это и сегодня», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar Plus+.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoКласико
logoСуперкубок Испании
logoВойчех Шченсны
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