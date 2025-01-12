У Бруну 3 гола и 4 ассиста в 10 матчах за «МЮ» при Амориме. Сегодня – гол «Арсеналу»
Бруну Фернандеш результативно играет за «Манчестер Юнайтед» при новом тренере.
Сегодня полузащитник открыл счет в матче с «Арсеналом» в Кубке Англии.
Это 10-й матч португальца после назначения Рубена Аморима. За это время капитан «МЮ» забил 3 мяча и сделал 4 голевых паса.
Подробно со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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