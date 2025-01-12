У Бруну 3 гола и 4 ассиста в 10 матчах за «МЮ» при Амориме. Сегодня – гол «Арсеналу»

Бруну Фернандеш результативно играет за «Манчестер Юнайтед» при новом тренере.

Сегодня полузащитник открыл счет в матче с «Арсеналом» в Кубке Англии.

Это 10-й матч португальца после назначения Рубена Аморима . За это время капитан «МЮ» забил 3 мяча и сделал 4 голевых паса.

Подробно со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь .

Бруну получил желтую за бросок бутсы в матче с «Арсеналом». Хавбек «МЮ» выразил недовольство тем, что судья не зафиксировал фол Жезуса на нем