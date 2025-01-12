Итурральде о словах Анчелотти, что Винисиусом быть трудно: «А легко ли быть арбитром при тех видео, которые выпускает ваш канал? Они настраивают людей, что судьи подкуплены и благоволят одной команде»
Ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал дисквалификацию Винисиуса на два матча: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»
«Какие ошибки допускаются в судействе? Их много, и это обсуждается с позиции конструктивной критики. Но есть и деструктивная критика, где мишенью всегда становится арбитр.
Я слушал слова Анчелотти и смеялся, когда он говорил, что быть Винисиусом тяжело, потому что его оскорбляют на всех стадионах. А быть арбитром?
Винисиуса оскорбляют в 19 матчах, но дома ему только аплодируют. Я хочу спросить Анчелотти: легко ли быть арбитром при всех тех видео, которые выпускает ваш телеканал (Real Madrid TV – Спортс”)? Они настраивают людей на то, что судьи подкуплены, что они благоволят одной команде…» – заявил бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес.
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