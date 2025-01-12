Роналд де Бур о «Барсе»: «Печально, что такому клубу позволяют мошенничать, ему все сходит с рук. «Блауграна» просто хочет конкурировать с «Реалом» и ненавидит то, что он остается успешным»

Роналд де Бур недоволен ситуацией с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Печально, что такому прекрасному клубу, как «Барселона », все еще позволяют мошенничать. Они ушли от того, что было раньше, когда играли с лого ЮНИСЕФ на футболке.

Другие клубы играют по правилам, пытаются выживать, но «Барселоне» все сходит с рук, это безумие.

Они просто хотят продолжать конкурировать с «Реалом » и ненавидят тот факт, что он остается успешным», – сказал бывший полузащитник «блауграны».