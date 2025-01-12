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  • Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Это превращается в мыльную оперу. Печально, что такой прекрасный клуб вынужден прибегать к подобным выходкам»
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Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Это превращается в мыльную оперу. Печально, что такой прекрасный клуб вынужден прибегать к подобным выходкам»

Роналд де Бур оценил влияние проблем с регистрацией Дани Ольмо на имидж «Барсы».

Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Это абсурд. Ситуация превращается в настоящую мыльную оперу. Посмотрите, «Барселона» использует любые возможности, чтобы обеспечить себе возможность рассчитывать на Ольмо. Виктор тоже, но особенно Ольмо, потому что он очень важный игрок.

Думаю, сейчас Лапорта находится под большим давлением, чем когда-либо, учитывая абсурдность этой ситуации. Я не знаю, чем все это закончится, но глубоко печально, что такой прекрасный клуб, как «Барселона», вынужден снова и снова прибегать к подобным выходкам», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью Ziggo Sport.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoРоналд де Бур
logoПау Виктор
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