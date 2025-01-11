Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Безумие, что такое возможно. Нормальную компанию давно объявили бы банкротом»
Роналд де Бур раскритиковал руководство «Барселоны».
Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
«С одной стороны, душераздирающе, что такое может происходить снова, и что другие клубы, которые действительно пытаются делать все возможное и соблюдать правила, оказываются затронутыми.
«Барселона» снова, похоже, выходит сухой из воды, но на самом деле это безумие, что такое возможно. Будь это нормальная компания или что-то подобное, ее уже давно объявили бы банкротом, она бы исчезла», – заявил бывший полузащитник «Барселоны» в интервью Ziggo Sport.
На вопрос, считает ли он разумной стратегию «Барселоны», направленную на затягивание решения дела, де Бур ответил: «Нет, это разумно для «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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