Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Безумие, что такое возможно. Нормальную компанию давно объявили бы банкротом»

Роналд де Бур раскритиковал руководство «Барселоны».

Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

«С одной стороны, душераздирающе, что такое может происходить снова, и что другие клубы, которые действительно пытаются делать все возможное и соблюдать правила, оказываются затронутыми.

«Барселона» снова, похоже, выходит сухой из воды, но на самом деле это безумие, что такое возможно. Будь это нормальная компания или что-то подобное, ее уже давно объявили бы банкротом, она бы исчезла», – заявил бывший полузащитник «Барселоны» в интервью Ziggo Sport.

На вопрос, считает ли он разумной стратегию «Барселоны», направленную на затягивание решения дела, де Бур ответил: «Нет, это разумно для «Барселоны».