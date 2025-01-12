Роналд де Бур о «Барсе»: «Продают все, что могут, слишком увлеклись. Был период с Месси, Иньестой, Хави, когда у команды не было потолка. Но теперь все не так. Проблемам нет конца»
Роналд де Бур критически оценил финансовые действия «Барселоны».
«Сейчас они продают все, что могут. Вероятно, они слишком увлеклись. Они хотят продолжить конкурировать с «Реалом», у них есть постоянная жажда успеха. Потом новый стадион, и то, и это, им казалось, что все возможно.
Конечно, был период с Месси, Иньестой, Хави и всеми остальными, когда у «Барсы» не было потолка. Но теперь все не так. Когда вы слышите, что открытие нового стадиона уже отложено, – его хотели построить к ноябрю, но он еще не будет готов, – кажется, что всем этим проблемам нет конца», – заявил экс-полузащитник «Барселоны» в интервью Ziggo Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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