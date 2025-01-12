Илкай Гюндоган: «Думал, что Кубарси 21-22 года, когда приехал в «Барсу». Мне сказали, что ему 17, я был потрясен»
Илкай Гюндоган высоко отозвался об игре Пау Кубарси.
«Ситуация с Ямалем была очевидна, но Кубарси? Еще до того, как он заиграл, на тренировках было видно, насколько он хорош.
Когда я приехал, я думал, что ему 21-22 года, но когда мне сказали, что ему только исполнилось 17, я был потрясен. Он выглядел очень взрослым для своего возраста. Помню, я говорил о нем с одним из помощников Хави», – сказал экс-игрок «Барсы», выступающий за «Манчестер Сити».
Опубликовано: Sports
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