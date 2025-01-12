«Челси» интересен лучший бомбардир «Депортиво» Еремай. У вингера 8+3 в Сегунде
«Челси» хочет купить вингера из клуба второго испанского дивизиона.
Relevo подтверждает информацию Onda Cero об интересе лондонцев к 22-летнему футболисту «Депортиво» Еремаю.
«Челси» уже сделал предложение левому вингеру относительно контракта и даже улучшил первоначальные условия.
Кроме того, интерес к Еремаю проявляют два клуба – из Германии и Италии, – которые гарантируют игроку выступления в еврокубках.
Интересен Еремай и командам из Ла Лиги, но они не готовы выплачивать его отступные – 20 млн евро.
В 18 матчах Сегунды Еремай забил 8 голов и сделал 3 результативных паса. Подробную статистику выступлений лучшего бомбардира «Депортиво», занимающего 17-е место в чемпионате, можно изучить здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
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