«Челси» интересен лучший бомбардир «Депортиво» Еремай. У вингера 8+3 в Сегунде

«Челси» хочет купить вингера из клуба второго испанского дивизиона.

Relevo подтверждает информацию Onda Cero об интересе лондонцев к 22-летнему футболисту «Депортиво» Еремаю.

«Челси » уже сделал предложение левому вингеру относительно контракта и даже улучшил первоначальные условия.

Кроме того, интерес к Еремаю проявляют два клуба – из Германии и Италии, – которые гарантируют игроку выступления в еврокубках.

Интересен Еремай и командам из Ла Лиги , но они не готовы выплачивать его отступные – 20 млн евро.

В 18 матчах Сегунды Еремай забил 8 голов и сделал 3 результативных паса. Подробную статистику выступлений лучшего бомбардира «Депортиво », занимающего 17-е место в чемпионате, можно изучить здесь .