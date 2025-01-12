Президент «Хетафе» о ситуации с регистрацией Ольмо: «Позорный спектакль»
Президент «Хетафе» резко высказался о ситуации с регистрацией Дани Ольмо.
Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
«Позорный спектакль получается из-за ситуации с Ольмо. Это пустая трата времени, чтобы говорить об этом», – сказал Анхель Торрес.
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