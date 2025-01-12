Президент «Хетафе» о ситуации с регистрацией Ольмо: «Позорный спектакль»

Президент «Хетафе» резко высказался о ситуации с регистрацией Дани Ольмо.

Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Позорный спектакль получается из-за ситуации с Ольмо. Это пустая трата времени, чтобы говорить об этом», – сказал Анхель Торрес.