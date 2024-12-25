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Гендиректор «Локо» о тренере: «Галактионов работает в клубе 2 года. Абсолютно правильное решение. У него большой потенциал, команда сделала большой путь»

Гендиректор «Локомотива» считает правильным приглашение Михаила Галактионова.

Тренер возглавил команду в ноябре 2022 года. В текущем сезоне московский клуб занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ после 18 туров.

– Какие ощущения от первой части текущего сезона?

– Возьму больший период. Два года, именно столько работает Галактионов в клубе. Абсолютно правильное решение принял клуб. У него большой потенциал, и за эти два года команда сделала большой путь.

Ожидания, когда было много скептиков перед началом этого сезона, они были оправданы. Изнутри мы видим, как команда прогрессирует и прогрессирует каждый из футболистов, – сказал Владимир Леонченко

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Владимир Леонченко
logoМихаил Галактионов
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