Гендиректор «Локо» о тренере: «Галактионов работает в клубе 2 года. Абсолютно правильное решение. У него большой потенциал, команда сделала большой путь»

Гендиректор «Локомотива» считает правильным приглашение Михаила Галактионова.

Тренер возглавил команду в ноябре 2022 года. В текущем сезоне московский клуб занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ после 18 туров.

– Какие ощущения от первой части текущего сезона?

– Возьму больший период. Два года, именно столько работает Галактионов в клубе. Абсолютно правильное решение принял клуб. У него большой потенциал, и за эти два года команда сделала большой путь.

Ожидания, когда было много скептиков перед началом этого сезона, они были оправданы. Изнутри мы видим, как команда прогрессирует и прогрессирует каждый из футболистов, – сказал Владимир Леонченко .