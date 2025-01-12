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Эндо о Слоте в «Ливерпуле»: «Он стабильнее – хочет, чтобы игроки оставались на указанных позициях. Всем нравится его тактика, думаю»

Ватару Эндо считает, сейчас «Ливерпуль» играет стабильнее, чем при Юргене Клоппе.

«Я бы не сказал, что есть большая разница – мы хотим оказывать высокое давление.

Думаю, новый тренер более стабилен, поэтому он хочет, чтобы игроки оставались на указанных им позициях, в этом отличие.

Но мне сейчас очень нравится его стиль. Думаю, всем нравится использовать его тактику», – заявил Эндо.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoтактика
logoВатару Эндо
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