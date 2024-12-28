Алиссон: «Все думали, что Слоту будет тяжело заменить Клоппа, но он себя показал. Цель «Ливерпуля» – титул, команде хватает мастерства для чего-то особенного»

Алиссон сравнил «Ливерпуль» этого года с командой сезона-2019/20.

«Я не думаю, что общего много. Некоторые футболисты все еще с нами, но стиль немного изменился: мы больше владеем мячом, а раньше действовали более прямолинейно, с большим количеством контратак, высокой интенсивностью.

Та команда была особенной, мы добились больших успехов, взяли первый титул АПЛ за долгое время, также за год до этого выиграли Лигу чемпионов. Думаю, ситуации нельзя сравнивать.

Но меня радует, что сегодняшней команде хватает мастерства для того, чтобы сделать нечто особенное, и главное – что самоотверженность, необходимая для побед, у нас есть, как есть и страсть. Мы голодны, хотим выигрывать каждый матч и сосредоточены на этом.

Я считаю, что не стоит сравнивать эту команду с прошлыми, нам нужно творить собственную историю.

Когда Арне Слот пришел в клуб, все думали, что ему будет тяжело заменить такого тренера, как Юрген Клопп . Но Арне демонстрирует свои навыки и дает команде много хорошего.

Говорить о титуле еще рано, но он – это наша цель. Еще рано считать очки, надо сосредоточиться на следующем сопернике», – сказал вратарь «красных».