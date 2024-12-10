Мак Аллистер об изменениях в «Ливерпуле» при Слоте: «Мы добавили терпения при владении мячом. Доказали, что можем побеждать «Реал» и «Сити» – лучшие команды мира»

Алексис Мак Аллистер высказался об изменениях в «Ливерпуле» при Арне Слоте.

Ранее «красные» обыграли «Реал» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов и победили «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ.

– В чем разница между Арне Слотом и Юргеном Клоппом?

– Самое большое отличие, или то, что мы добавили, – это терпение, когда мы владеем мячом. Это сейчас главное различие. Теперь у нас больше контроля над мячом, что позволяет создавать больше голевых моментов.

Команда чувствует себя комфортно и показывает отличный футбол, как это было в матчах против «Реала » в Лиге чемпионов и против «Манчестер Сити » в Премьер-лиге. Это придает нам больше уверенности и доказывает, что мы можем конкурировать с любым соперником.

– Победы в этих двух матчах стали заявкой на успех в Премьер-лиге и Лиге чемпионов? Ведь это команды, которые были главными соперниками «Ливерпуля» в последние годы.

– Да, именно так. Мы знали, что будем играть против двух лучших команд мира, которые доминировали в Европе в последние годы. Для нас это был вызов – показать, что мы можем не только противостоять, но и побеждать.

Мы сделали это наилучшим образом, и, конечно, игра на «Энфилде» немного помогла, ведь нас поддерживали наши болельщики.

Я доволен обоими матчами, особенно результатами, но это футбол, и сейчас мы должны сосредоточиться на следующей игре, – сказал полузащитник «Ливерпуля ».