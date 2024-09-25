АПЛ потратила 50 млн фунтов на судебные разбирательства с «Сити», «Челси», «Эвертоном», «Ноттингемом» и «Лестером» – в шесть раз больше, чем планировалось

АПЛ потратила на судебные тяжбы с клубами в 6 раз больше, чем планировалось.

Как сообщает The Times, в прошлом сезоне Премьер-лига потратила почти 50 миллионов фунтов на юридические расходы.

Затраты на расследования и арбитражные слушания, связанные с «Манчестер Сити», «Челси», «Эвертоном », «Ноттингем Форест» и «Лестером », привели к тому, что издержки лиги значительно превысили ожидаемые 8 миллионов фунтов.

Значительная часть расходов была связана с двумя случаями, касающимися «Манчестер Сити »: подготовкой к слушаниям по их 115 предполагаемым нарушениям финансовых правил, которые начались на прошлой неделе, и отдельным иском со стороны клуба в отношении правил лиги о сделках с аффилированными сторонами (APT), решение по которым ожидается в ближайшее время.

Расследование в отношении «Челси » связано с предполагаемыми незаконными выплатами в период, когда владельцем был Роман Абрамович, о которых сообщили новые владельцы – Clearlake и Тодд Боули.

«Эвертон» (дважды) и «Ноттингем Форест » были обвинены в нарушении правил доходности и устойчивости (PSR) в прошлом сезоне, в то время как некоторые расходы, вероятно, были связаны с подготовкой к судебному оспариванию обвинений по PSR, которые «Лестер» выиграл в начале этого месяца.