ЦСКА сделал предложение «Лиону» по аренде Адриэлсона с правом выкупа за 5 млн евро (Sport24)
ЦСКА предложил арендовать Адриэлсона у «Лиона» с правом выкупа за 5 млн евро.
Об этом сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что армейцы предложили 3,5 миллиона евро за защитника, однако французы требуют минимум 6 млн.
Французский клуб приобрел футболиста у «Ботафого» в начале 2024 года за 3,58 миллиона евро. В сентябре Адриэлсона отдали бразильскому клубу обратно в аренду, где он провел 11 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.
Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем