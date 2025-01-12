ЦСКА сделал предложение «Лиону» по аренде Адриэлсона с правом выкупа за 5 млн евро (Sport24)

ЦСКА предложил арендовать Адриэлсона у «Лиона» с правом выкупа за 5 млн евро.

Об этом сообщает Sport24.

Ранее сообщалось , что армейцы предложили 3,5 миллиона евро за защитника, однако французы требуют минимум 6 млн.

Французский клуб приобрел футболиста у «Ботафого» в начале 2024 года за 3,58 миллиона евро. В сентябре Адриэлсона отдали бразильскому клубу обратно в аренду, где он провел 11 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке .

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»