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ЦСКА предложил 3,5 млн евро за защитника «Лиона» Адриэлсона. Французы хотят минимум 6 млн (Legalbet)

ЦСКА может подписать защитника «Лиона».

Московский клуб заинтересован в трансфере Адриэлсона, сообщает Legalbet. Утверждается, что армейцы предложили 3,5 миллиона евро за игрока, однако французы требуют минимум 6 млн.

«Да, интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится», – заявил агент футболиста Эду Корначини.

Адриэлсон присоединился к «Лиону» в начале 2024 года. С сентября он играет за «Ботафого» на правах аренды.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoБотафого
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoАдриэлсон
logoЛион
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
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