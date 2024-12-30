ЦСКА предложил 3,5 млн евро за защитника «Лиона» Адриэлсона. Французы хотят минимум 6 млн (Legalbet)

ЦСКА может подписать защитника «Лиона».

Московский клуб заинтересован в трансфере Адриэлсона , сообщает Legalbet. Утверждается, что армейцы предложили 3,5 миллиона евро за игрока, однако французы требуют минимум 6 млн.

«Да, интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится», – заявил агент футболиста Эду Корначини.

Адриэлсон присоединился к «Лиону » в начале 2024 года. С сентября он играет за «Ботафого » на правах аренды.