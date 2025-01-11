Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»

ЦСКА проигрывает в борьбе за защитника «Лиона» Адриэлсона.

Ранее сообщалось , что московский клуб предложил 3,5 млн евро за 26-летнего бразильского защитника «Лиона », выступающего на правах аренды за «Ботафого ».

«ЦСКА делал предложение по Адриэлсону , но есть предложение лучше – из «Андерлехта ». Вероятно, он перейдет туда», – сказал агент игрока Леонардо Корначини.