  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»
1

Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»

ЦСКА проигрывает в борьбе за защитника «Лиона» Адриэлсона.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 3,5 млн евро за 26-летнего бразильского защитника «Лиона», выступающего на правах аренды за «Ботафого».

«ЦСКА делал предложение по Адриэлсону, но есть предложение лучше – из «Андерлехта». Вероятно, он перейдет туда», – сказал агент игрока Леонардо Корначини.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoАндерлехт
logoЛион
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бельгия
агенты
logoлига 1 Франция
logoБотафого
возможные трансферы
logoвысшая лига Бразилия
logoАдриэлсон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА подписал воспитанника «Зенита» Ананьева. Контракт с хавбеком – на 3,5 года
54сегодня, 12:45Фото
Элвер Рахимич: «Пьянич говорит, что не ожидал такого хорошего чемпионата в России. Миралем доволен Москвой»
23вчера, 18:28
Рекомендуем
Главные новости
Мотту и Ваноли удалили после стычки у скамеек «Ювентуса» и «Торино». Она началась из-за падения Карамо перед штрафной «бьянконери»
511 минут назадФото
Педри о возможном бойкоте сборной Испании из-за Ольмо: «Это ложь, в которую, надеюсь, никто не поверил. Я пытался утешить Дани, они с Виктором оказались в сложной ситуации»
625 минут назад
«ПСЖ» может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт с зарплатой в 7-7,5 млн евро согласован еще летом. Парижане хотят опередить «МЮ» и поскорее задействовать вингера
1544 минуты назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон», «Челси» забил 5 голов «Моркэму», «Ман Сити» против «Солфорд Сити»
8757 минут назадLive
Лапорта о регистрации Ольмо и Виктора: «Барселона» могла бы избежать этой ситуации, если бы правила были корректно применены. К счастью, противоречия разрешены, игроки доступны»
20сегодня, 17:34
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, «Айнтрахт» победил «Санкт-Паули»
34сегодня, 17:30Live
Хусанов пройдет медосмотр в «Ман Сити» в начале недели. Защитника покупают за рекордные для «Ланса» 50 млн евро с учетом бонусов
40сегодня, 17:24
«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)
20сегодня, 17:14
«Ленивый, жирный, уродливый». Шченсны описал Левандовского в трех словах
24сегодня, 17:05
Фигу осудил расходы властей Испании на мероприятия в честь 50-летия со дня смерти диктатора Франко: «Жаль, эти средства пойдут не пострадавшим от наводнений. Главная проблема – живые, а не мертвые»
46сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» показала CSD, что вовремя направила документы о соответствии ФФП и регистрации Ольмо и Виктора. Ла Лига заявляла, что «блауграна» не успела. Совет по спорту будет разбираться
113 минут назад
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». 3:0 – О`Райли сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
714 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». 1:1 – тренеры Мотта и Ваноли удалены, Влашич и Йылдыз забили. Онлайн-трансляция
923 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» уступил «Бресту», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
742 минуты назадLive
Мареска о 5:0 с «Моркэмом»: «Доволен результатом и игрой «Челси». Это было очень профессионально и серьезно»
144 минуты назад
Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»
653 минуты назад
«Краснодар» близок к продаже Арутюняна «Академии Пушкаша». Согласовываются детали («Чемпионат»)
3сегодня, 17:40
«Реал» кланяется «Барсе», а «Барса» – «Реалу» из-за Суперлиги – проекта, в который никто не верит». Президент «Севильи» о молчании «Мадрида» по поводу регистрации Ольмо
4сегодня, 17:34
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Кейн и Мюллер играют. Онлайн-трансляция
8сегодня, 17:31Live
Чемпионат Испании. «Эспаньол» против «Леганеса», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
3сегодня, 17:30Live
Рекомендуем