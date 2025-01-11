Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»
ЦСКА проигрывает в борьбе за защитника «Лиона» Адриэлсона.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 3,5 млн евро за 26-летнего бразильского защитника «Лиона», выступающего на правах аренды за «Ботафого».
«ЦСКА делал предложение по Адриэлсону, но есть предложение лучше – из «Андерлехта». Вероятно, он перейдет туда», – сказал агент игрока Леонардо Корначини.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем