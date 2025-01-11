«Барселона» открыта к продаже Араухо, но требует 60-70 млн евро (El Chiringuito)
«Барселона» установила цену за Рональда Араухо.
По информации журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса Хайи, сине-гранатовые открыты к продаже защитника, однако потребуют за него 60-70 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила первое предложение «Ювентуса» по Араухо в размере 35 миллионов евро.
За уругвайским футболистом также следит «Арсенал». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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