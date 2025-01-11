«Барселона» открыта к продаже Араухо, но требует 60-70 млн евро (El Chiringuito)

«Барселона» установила цену за Рональда Араухо.

По информации журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса Хайи, сине-гранатовые открыты к продаже защитника, однако потребуют за него 60-70 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона » отклонила первое предложение «Ювентуса » по Араухо в размере 35 миллионов евро.

За уругвайским футболистом также следит «Арсенал ». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.