«Ювентус» набрал 33 очка в 19 матчах Серии А при Мотте. У туринцев худший старт с сезона-2010/11 – тогда стали 7-ми
«Ювентус» демонстрирует худшие результаты в Серии А более чем за 10 лет.
Команда Тиаго Мотты в 19 матчах одержала 7 побед и 12 раз сыграла вничью. Она набрала 33 очка.
В последний раз «бьянконери» стартовали так слабо в сезоне-2010/11. Тогда они набрали 31 балл в первых 19 играх и в итоге финишировали на 7-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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