Мотта про 1:1 с «Торино»: «У «Ювентуса» действительно слишком много ничьих, но и всего 2 поражения в 27 играх, хотя у нас очень молодой состав и хватает травм»

Тиаго Мотта описал недостатки в игре «Ювентуса» с «Торино» (1:1).

«Мы хорошо играли в начале матча, но отошли назад после гола, позволив «Торино » создавать угрозу при помощи длинных забросов. Нам следовало сыграть более агрессивно, когда соперник разворачивал голевую атаку.

Мы лучше начали второй тайм, доминировали и создавали моменты, но у нас были проблемы с реализацией, в итоге – ничья.

Мы сыграли намного лучше «Торино» во втором тайме, но реализация была недостаточно хорошей.

У нас действительно слишком много ничьих, особенно учитывая то, что мы вели в счете в некоторых матчах. В то же время у «Ювентуса» всего два поражения в 27 играх, хотя у нас очень молодой состав и хватает травм. Но это не оправдание», – сказал главный тренер «Ювентуса » в эфире DAZN.