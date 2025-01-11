Мотта про 1:1 с «Торино»: «У «Ювентуса» действительно слишком много ничьих, но и всего 2 поражения в 27 играх, хотя у нас очень молодой состав и хватает травм»
Тиаго Мотта описал недостатки в игре «Ювентуса» с «Торино» (1:1).
«Мы хорошо играли в начале матча, но отошли назад после гола, позволив «Торино» создавать угрозу при помощи длинных забросов. Нам следовало сыграть более агрессивно, когда соперник разворачивал голевую атаку.
Мы лучше начали второй тайм, доминировали и создавали моменты, но у нас были проблемы с реализацией, в итоге – ничья.
Мы сыграли намного лучше «Торино» во втором тайме, но реализация была недостаточно хорошей.
У нас действительно слишком много ничьих, особенно учитывая то, что мы вели в счете в некоторых матчах. В то же время у «Ювентуса» всего два поражения в 27 играх, хотя у нас очень молодой состав и хватает травм. Но это не оправдание», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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