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Глава саудовской лиги про «лопнувший пузырь» Китая: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка»

Глава саудовской лиги не видит параллелей с китайским чемпионатом.

Предполагаю, что были сравнения саудовской лиги с китайской Суперлигой. Тот «пузырь» лопнул...

– Здесь такого не произойдет (улыбается). Ответ прост. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это ее богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и довольно уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии.

У нас долгая история – как у клубов, так и у национальной команды. Мы должны использовать это наследие. У нас есть долгосрочная стратегия, и до сих пор мы добились больших успехов. Это не только привлечение игроков, но и развитие самой лиги. Мы в гонке.

Это не однодневка, а то, чему мы полностью привержены, – сказал Омар Мугарбель, генеральный директор лиги.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoвысшая лига Китай
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