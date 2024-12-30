«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Грилиша в «Ман Сити» (Daily Mail)
Джек Грилиш может сменить клуб в АПЛ.
За положением 29-летнего футболиста в «Манчестер Сити» следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», об этом сообщает Daily Mail.
В 2024 году англичанин не забил ни одного гола за «горожан», проведя 32 матча.
В прошлый раз Джек Грилиш забил гол 16 декабря 2023 года.
Подробную статистику футболиста, который перешел в «Ман Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году, можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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