«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Грилиша в «Ман Сити» (Daily Mail)

Джек Грилиш может сменить клуб в АПЛ.

За положением 29-летнего футболиста в «Манчестер Сити» следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», об этом сообщает Daily Mail.

В 2024 году англичанин не забил ни одного гола за «горожан», проведя 32 матча.

В прошлый раз Джек Грилиш забил гол 16 декабря 2023 года.

Подробную статистику футболиста, который перешел в «Ман Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году, можно изучить здесь .