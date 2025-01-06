Гвардиола о Грилише вне старта «Ман Сити»: «Савио находится в лучшей форме, чем он. Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл»

Пеп Гвардиола объяснил, почему Джек Грилиш не попадает в стартовый состав.

«Пока [Грилиш ] держит себя в форме, он будет претендовать [на место в составе]. Он должен бороться сам с собой. Савио находится в лучшей форме, чем Джек, и именно поэтому я выпускаю Савио.

Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл. Но я стараюсь быть честным с самим собой. Им приходится конкурировать [за место в старте]. [Джек] может сказать: «Это несправедливо». Если он так считает, это нормально. Но он должен доказывать, сказать себе: «Я собираюсь конкурировать с Савио, чтобы заслужить право играть на этой позиции». И делать это каждый божий день, каждую божью неделю, каждый божий месяц», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».