Гвардиола о Грилише вне старта «Ман Сити»: «Савио находится в лучшей форме, чем он. Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Джек Грилиш не попадает в стартовый состав.
«Пока [Грилиш] держит себя в форме, он будет претендовать [на место в составе]. Он должен бороться сам с собой. Савио находится в лучшей форме, чем Джек, и именно поэтому я выпускаю Савио.
Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл. Но я стараюсь быть честным с самим собой. Им приходится конкурировать [за место в старте]. [Джек] может сказать: «Это несправедливо». Если он так считает, это нормально. Но он должен доказывать, сказать себе: «Я собираюсь конкурировать с Савио, чтобы заслужить право играть на этой позиции». И делать это каждый божий день, каждую божью неделю, каждый божий месяц», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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