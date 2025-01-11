Воспитанник «Спартака» Крашевский перешел в «Пари НН», у красно-белых есть 20% от суммы перепродажи. Зарплата игрока – 500 тысяч рублей в месяц

«Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Спартака» Ярослава Крашевского.

20-летний защитник подписал контракт до лета 2028 года.

По данным инсайдера Ивана Карпова, зарплата футболиста сборной России U21 составит 500 тысяч рублей в месяц. Дзержинский «Химик» ничего за него не получит, а для «Спартака» предусмотрено 20% от его перепродажи.

Ранее Крашевский выступал за вторую команду «Спартака», а также на правах аренды за «Енисей» и «Ротор». Прошлым летом он перешел в «Химик» свободным агентом и в 16 матчах LEON Второй лиги А (Серебро) сделал одну голевую передачу.

Изображение: fcnn.ru