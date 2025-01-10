Воспитанник «Спартака» Крашевский близок к переходу в «Пари НН». Защитник России U21 играет за «Химик» во Второй лиге
Левый защитник сборной России U21 Ярослав Крашевский близок к переходу в «Пари НН».
Нижегородцы согласовали с 20-летним игроком дзержинского «Химика» контракт на 3 года, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, к воспитаннику «Спартака» проявляли интерес «Балтика», «Торпедо» и «Родина», а также «Рубин».
Ранее Крашевский выступал за вторую команду «Спартака», а также на правах аренды за «Енисей» и «Ротор». Минувшим летом он перешел в «Химик» свободным агентом и в 16 матчах LEON Второй лиги А (Серебро) сделал одну голевую передачу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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