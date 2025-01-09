Хавбек «Пари НН» Тичич о жизни в России: «Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении, трачу здесь меньше. Реально прожить на 50 тысяч, если не снимаешь жилье»
– Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?
– Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении.
Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.
– Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.
– Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.
– Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам о их тратах в месяц. Сколько вы тратите?
– Смотря как жить.
– Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.
– Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально. Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц, – сказал полузащитник «Пари НН».
Хавбек «Пари НН» Тичич о России: «Мне говорили: «О, ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они судят по СМИ, не знают, как здесь все обстоит, а игравшие в РФ объяснили, что все хорошо»
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