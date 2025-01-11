«Европа без нас не страдает». Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в 2025-м
Владимир Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в этом году.
– Вы верите в возвращение России в еврокубки в 2025 году?
– Не верю. Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется.
– Когда, по вашему мнению, нас вернут?
– Надо жить сегодняшним днем, а загадывать в нашем мире – неправильно.
– Европейский футбол страдает хоть как-то без нас?
– Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках – у них никаких проблем нет! Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов.
Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать – нас убрали, – сказал экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем