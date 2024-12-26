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5 игроков отстранены за договорные матчи в Молодежном первенстве. Хавбек «Пари НН» Милюков наказан пожизненно

Пятеро игроков Молодежного первенства отстранены от футбола за договорные матчи.

Решение было вынесено на сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Санкции коснулись футболистов, игравших за молодежную команду «Пари НН» с «Ахматом» и ЦСКА в марте 2024 года.

Полузащитнику Никите Милюкову был вынесен запрет осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

Захар Мозин, Максим Галочкин и Павел Шалимов отстранены на 5 лет, из которых 4 года условно.

Дениса Чупрунова отстранили на 3 года условно и оштрафовали на 50 000 рублей. Игрок также получил испытательный срок 2 года.

«РФС ведет системную работу по борьбе с договорными матчами и влиянием на результат.

Тот человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание – пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Это значит, что он никогда не сможет официально работать и играть в футбольном клубе. Надеюсь, этот случай станет хорошим уроком для молодых футболистов.

Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Кроме того, РФС аннулировал результат договорного матча (1:1) «Ахмат-М» – «Пари НН-М», который состоялся 8 марта 2024 года. «Пари НН-М» присуждено поражение со счетом 0:3.

В матче «ЦСКА-М» – «Пари НН-М», прошедшего 15 марта 2024 года, было решено засчитать фактический счет матча (8:1).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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