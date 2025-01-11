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«Рома» отдала Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом за 23-24 млн евро в случае выхода в АПЛ

Энцо Ле Фе стал игроком «Сандерленда».

Английский клуб объявил о подписании полузащитника «Ромы» на правах аренды до конца сезона. 

Сделка предусматривает опцию выкупа игрока, которая станет обязательной в случае выхода «Сандерленда» в АПЛ. Потенциальная стоимость трансфера составит до 23-24 млн евро.

В данный момент «черные коты» занимают 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 50 очков после 26 туров. 

Ле Фе перешел в «Рому» из «Ренна» прошлым летом. В Серии А он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.safc.com/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сандерленда»
logoсерия А Италия
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