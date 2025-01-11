«Рома» отдала Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом за 23-24 млн евро в случае выхода в АПЛ

Энцо Ле Фе стал игроком «Сандерленда».

Английский клуб объявил о подписании полузащитника «Ромы» на правах аренды до конца сезона.

Сделка предусматривает опцию выкупа игрока, которая станет обязательной в случае выхода «Сандерленда » в АПЛ. Потенциальная стоимость трансфера составит до 23-24 млн евро .

В данный момент «черные коты» занимают 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 50 очков после 26 туров.

Ле Фе перешел в «Рому» из «Ренна» прошлым летом. В Серии А он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Фото: https://www.safc.com/