«Рома» отдаст купленного летом за 23 млн евро Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом, если клуб выйдет в АПЛ

«Рома» отдаст Энцо Ле Фе в аренду «Сандерленду».

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали сделки.

Английский клуб покроет зарплату хавбека до конца сезона. В случае выхода «Сандерленда », идущего 4-м в Чемпионшипе, в АПЛ , опция выкупа станет обязательной.

Потенциальная стоимость сделки составит до 23-24 млн евро.

Примерно за такую же сумму француз перешел прошлым летом в «Рому» из «Ренна».

В текущем сезоне Серии А игрок провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.