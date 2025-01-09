«Рома» отдаст купленного летом за 23 млн евро Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом, если клуб выйдет в АПЛ
«Рома» отдаст Энцо Ле Фе в аренду «Сандерленду».
Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали сделки.
Английский клуб покроет зарплату хавбека до конца сезона. В случае выхода «Сандерленда», идущего 4-м в Чемпионшипе, в АПЛ, опция выкупа станет обязательной.
Потенциальная стоимость сделки составит до 23-24 млн евро.
Примерно за такую же сумму француз перешел прошлым летом в «Рому» из «Ренна».
В текущем сезоне Серии А игрок провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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