Хавбек «Ромы» Ле Фе рассказал, как его отец отсидел за то, что помог скрыть труп: «В тюрьме он много говорил обо мне – все собирались посмотреть мои матчи. Он покончил с собой, чтобы не платить тем парням»

Хавбек «Ромы» Энцо Ле Фе рассказал, как отец повлиял на его футбольную карьеру.

Отец Ле Фе Джереми провел в тюрьме несколько лет за участие в сокрытии трупа и умер в апреле 2021 года.

«Он мечтал стать профессиональным футболистом. К сожалению, этому не суждено было сбыться, а потом на свет появился я. Думаю, что он купил мне футбольную форму, как только я родился. Он отправил меня на тренировку, едва я научился ходить. Он сделал все, чтобы я попал в этот мир.

Думаю, ему не составило особого труда втянуть меня [в футбол], потому что у меня это тоже было чем-то врожденным. Помню, когда я был еще совсем юным, у меня хватило зрелости сказать ему, что я продолжу то, что не получилось у него. В конце концов мне удалось продвинуться и прийти в профессиональный футбол и развиваться в этой сфере.

Каждый раз, когда я навещал его [в тюрьме], мимо проходили два или три его приятеля и говорили: «Будущее, будущее». Так что я знал, что он много рассказывал обо мне. Потом мне удалось стать профессионалом, и вся тюрьма собралась, чтобы смотреть матчи. Не уверен, что меня считали звездой – больше воспринимали как его сына.

Это может показаться глупым, но когда он освободился, мы поехали в «Макдоналдс», и я расплатился с помощью телефона. Он спросил: «Подожди, что ты только что сделал?» Я объяснил ему, что теперь можно расплачиваться телефоном. У моего отца никогда не было банковского счета, он всегда жил на наличные, поэтому я нашел время и открыл для него счет.

Он покончил с собой, чтобы не платить тем парням [которым помог скрыть труп], потому что не мог и не хотел просить об этом меня. Может быть, наверху он чувствует себя лучше, и я посмеюсь вместе с ним, когда присоединюсь к нему», – сказал Ле Фе.