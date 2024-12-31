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Чонтофальски о «Зените»: «Спивак любил водочки выпить, из иностранных – Риксен. Аршавин, Денисов, Быстров – не помню, чтобы они много выпивали»

Камил Чонтофальски рассказал о самых пьющих игроках «Зенита» Властимила Петржелы.

– Правда, что Петржела во время тяжелейшей предсезонки давал один день на разгрузку и футболисты могли пить и есть, что хотели?

– Такие дни были, но в «Зените» собралось поколение классных молодых футболистов – Аршавин, Денисов, Быстров. Не помню, чтобы они много выпивали.

Это наша чешская компания могла где-то собраться в ресторане, чтобы попить пива, но не больше пяти-шести кружек. Не было такого, что кайфовали до пяти утра. Если погода солнечная, могли выбраться на пляж искупаться.

Кто на вашей памяти самый пьющий футболист «Зенита»?

– Саша Спивак любил водочки выпить. Из иностранных – покойный Фернандо Риксен. Очень жалко его.

Были в «Зените» те, кто вообще не пил?

– Думаю, что таких было большинство. Я помню, что у Анюкова был принцип, что во время сезона он ни капли алкоголя не выпьет, но после окончания чемпионата даст себе свободу.

Толя Тимощук вообще никогда не притрагивался к алкоголю и до сих пор не пьет, насколько я знаю. Фатих Текке тоже никогда не пил из-за религии, – сказал бывший вратарь «Зенита».

Чонтофальски о бане российских команд: «Несправедливо, нельзя смешивать спорт и политику. Я за возвращение россиян»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКамил Чонтофальски
logoАлександр Анюков
logoпремьер-лига Россия
logoАнатолий Тимощук
logoЗенит
logoВладимир Быстров
logoАндрей Аршавин
алкоголь и спорт
Александр Спивак
logoФатих Текке
logoВластимил Петржела
logoФернандо Риксен
logoИгорь Денисов
религия
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