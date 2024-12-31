Чонтофальски о «Зените»: «Спивак любил водочки выпить, из иностранных – Риксен. Аршавин, Денисов, Быстров – не помню, чтобы они много выпивали»
– Правда, что Петржела во время тяжелейшей предсезонки давал один день на разгрузку и футболисты могли пить и есть, что хотели?
– Такие дни были, но в «Зените» собралось поколение классных молодых футболистов – Аршавин, Денисов, Быстров. Не помню, чтобы они много выпивали.
Это наша чешская компания могла где-то собраться в ресторане, чтобы попить пива, но не больше пяти-шести кружек. Не было такого, что кайфовали до пяти утра. Если погода солнечная, могли выбраться на пляж искупаться.
– Кто на вашей памяти самый пьющий футболист «Зенита»?
– Саша Спивак любил водочки выпить. Из иностранных – покойный Фернандо Риксен. Очень жалко его.
– Были в «Зените» те, кто вообще не пил?
– Думаю, что таких было большинство. Я помню, что у Анюкова был принцип, что во время сезона он ни капли алкоголя не выпьет, но после окончания чемпионата даст себе свободу.
Толя Тимощук вообще никогда не притрагивался к алкоголю и до сих пор не пьет, насколько я знаю. Фатих Текке тоже никогда не пил из-за религии, – сказал бывший вратарь «Зенита».
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