Кингсли Коман: «Я играл с Пирло, Видалем, Тиаго – безумно техничными футболистами. Но Погба был особенным. «МЮ» требовал слишком многого – такого не требуют ни от одного хавбека в мире»
Кингсли Коман назвал Поля Погба одним из лучших футболистов, которых он видел.
– Меня расстраивал его период в «Манчестер Юнайтед», потому что клуб требовал от него слишком многого.
– Насколько хорош был Погба?
– Я играл со многими [сильными] футболистами, такими как Пирло, Видаль, Тиаго Алькантара, они были безумно техничными. Но Погба был особенным.
От него требовали того, чего не требовали ни от одного полузащитника в мире. А потом говорили: «Погба сегодня был недостаточно хорош». И я думаю, что это была не его вина, – сказал вингер «Баварии» в интервью Рио Фердинанду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Рио Фердинанда
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