Кингсли Коман: «Я играл с Пирло, Видалем, Тиаго – безумно техничными футболистами. Но Погба был особенным. «МЮ» требовал слишком многого – такого не требуют ни от одного хавбека в мире»

Кингсли Коман назвал Поля Погба одним из лучших футболистов, которых он видел.

– Меня расстраивал его период в «Манчестер Юнайтед », потому что клуб требовал от него слишком многого.

– Насколько хорош был Погба?

– Я играл со многими [сильными] футболистами, такими как Пирло , Видаль , Тиаго Алькантара , они были безумно техничными. Но Погба был особенным.

От него требовали того, чего не требовали ни от одного полузащитника в мире. А потом говорили: «Погба сегодня был недостаточно хорош». И я думаю, что это была не его вина, – сказал вингер «Баварии» в интервью Рио Фердинанду.