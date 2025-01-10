Защитнику «Динамо» Дасе ищут команду в Европе и МЛС. Возможен переход в клуб из Израиля («СЭ»)
«Динамо» готово расстаться с Эли Дасой.
«Спорт-Экспресс» утверждает, что московский клуб согласен отпустить защитника бесплатно. Срок действия контракта 32-летнего футболиста истекает ближайшим летом.
Сообщается, что представители игрока ищут ему новую команду в Европе и в МЛС. Также изучаются варианты в чемпионате Израиля.
В текущем сезоне Даса провел 15 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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