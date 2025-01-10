Защитнику «Динамо» Дасе ищут команду в Европе и МЛС. Возможен переход в клуб из Израиля («СЭ»)

«Динамо» готово расстаться с Эли Дасой.

«Спорт-Экспресс » утверждает, что московский клуб согласен отпустить защитника бесплатно. Срок действия контракта 32-летнего футболиста истекает ближайшим летом.

Сообщается, что представители игрока ищут ему новую команду в Европе и в МЛС . Также изучаются варианты в чемпионате Израиля.

В текущем сезоне Даса провел 15 матчей в Мир РПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .