Даса пропустит до 4 недель. У защитника «Динамо» повреждение мышцы бедра
Эли Даса пропустит до четырех недель из-за травмы бедра.
Защитник «Динамо» получил повреждение мышцы правого бедра во вчерашнем матче 11-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:2). Он был заменен на 64-й минуте встречи.
В текущем сезоне израильский футболист провел 13 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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