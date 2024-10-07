Даса пропустит до 4 недель. У защитника «Динамо» повреждение мышцы бедра

Эли Даса пропустит до четырех недель из-за травмы бедра.

Защитник «Динамо » получил повреждение мышцы правого бедра во вчерашнем матче 11-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:2). Он был заменен на 64-й минуте встречи.

В текущем сезоне израильский футболист провел 13 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке .