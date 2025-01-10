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«Челси» оценивает Гехи значительно ниже, чем «Кристал Пэлас», требовавший 65 млн фунтов у «Ньюкасла» летом. 40 млн может хватить для начала переговоров

«Челси» сохраняет интерес к Марку Гехи.

The Athletic сообщает, что «синие» включили своего воспитанника в список потенциальных целей на 2025 год.

При этом стороны по-разному оценивают стоимость защитника. «Кристал Пэлас» требовал у «Ньюкасла» 65 млн фунтов прошлым летом, и в «Челси» считают эту сумму завышенной.

При этом предложение в районе 40 млн могло бы положить начало предметным переговорам, несмотря на нежелание «Кристал Пэлас» терять одного из лидеров посреди сезона.

Также подчеркивается, что у «Челси» есть право получить определенный процент от перепродажи Гехи, однако от него, вероятно, придется отказаться, чтобы договориться о трансфере. Еще одним важным аспектом называется высокая зарплата Марка.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoМарк Гехи
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoЧелси
возможные трансферы
logoКристал Пэлас
logoНьюкасл
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