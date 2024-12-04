Гехи о надписях «Я люблю Иисуса» и «Иисус любит тебя» на повязках: «Послание любви, правды и инклюзивности. Оно говорит само за себя»

Марк Гехи объяснил надписи на капитанских повязках.

30 ноября защитник «Кристал Пэлас » вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1) с капитанской повязкой, на которой написал: «Я люблю Иисуса». Позже стало известно, что FA не накажет Гехи и лишь напомнит футболисту о запрете на религиозные лозунги.

На следующий матч, с «Ипсвичем» (1:0), Гехи вышел с повязкой, на которой написал «Иисус любит тебя». FA вновь решила не наказывать Гехи .

«Честно говоря, думаю, послание было довольно понятным. Это послание любви и правды, но также и инклюзивности, так что оно говорит само за себя», – сказал защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии.