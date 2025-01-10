Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона
Иван Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона.
С июля по декабрь 26-летний полузащитник провел 24 матча, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач и 4 раза был признан лучшим игроком матча Мир РПЛ.
За Облякова проголосовало больше всего звездных болельщиков и представителей СМИ, сообщили в пресс-службе ЦСКА. В голосовании среди болельщиков в Telegram и VK победил Аббос Файзуллаев.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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