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Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона

Иван Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона.

С июля по декабрь 26-летний полузащитник провел 24 матча, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач и 4 раза был признан лучшим игроком матча Мир РПЛ.

За Облякова проголосовало больше всего звездных болельщиков и представителей СМИ, сообщили в пресс-службе ЦСКА. В голосовании среди болельщиков в Telegram и VK победил Аббос Файзуллаев.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoИван Обляков
logoпремьер-лига Россия
logoАббосбек Файзуллаев
logoЦСКА
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