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  • Агент Жоржиньо общается с «Палмейрасом». Артета хотел бы сохранить хавбека, но «Арсенал» предложит контракт только на год – игроку этого мало
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Агент Жоржиньо общается с «Палмейрасом». Артета хотел бы сохранить хавбека, но «Арсенал» предложит контракт только на год – игроку этого мало

Жоржиньо может перейти в чемпионат Бразилии.

ESPN передает, что представитель полузащитника «Арсенала» провел переговоры с «Палмейрасом». Они носили ознакомительный характер. Агент собирает информацию о возможных вариантах, пока никаких официальных шагов стороны не обсуждали.

Отмечается, что 33-летний хавбек нравится Микелю Артете, главному тренеру «Арсенала», но ему, вероятно, предложат продлить контракт только на один год, в то время как он сам хочет заключить долгосрочное соглашение.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участи в 10 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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