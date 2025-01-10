Агент Жоржиньо общается с «Палмейрасом». Артета хотел бы сохранить хавбека, но «Арсенал» предложит контракт только на год – игроку этого мало
Жоржиньо может перейти в чемпионат Бразилии.
ESPN передает, что представитель полузащитника «Арсенала» провел переговоры с «Палмейрасом». Они носили ознакомительный характер. Агент собирает информацию о возможных вариантах, пока никаких официальных шагов стороны не обсуждали.
Отмечается, что 33-летний хавбек нравится Микелю Артете, главному тренеру «Арсенала», но ему, вероятно, предложат продлить контракт только на один год, в то время как он сам хочет заключить долгосрочное соглашение.
В текущем сезоне Жоржиньо принял участи в 10 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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