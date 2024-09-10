Жоржиньо может перейти в «Галатасарай». Хавбек еще не играл за «Арсенал» в этом сезоне (TMW)

Жоржиньо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

TuttoMercatoWeb сообщает, что хавбек, еще ни разу не сыгравший за « » в этом сезоне, может рассмотреть предложение « », нацеленного на его подписание.

Главной целью стамбульцев называется Каземиро из «Манчестер Юнайтед», однако бразилец уходить не собирается.

В прошлом сезоне провел 24 игры в и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.