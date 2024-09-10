Жоржиньо может перейти в «Галатасарай». Хавбек еще не играл за «Арсенал» в этом сезоне (TMW)

Теги премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Жоржиньо Футбол

Жоржиньо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

TuttoMercatoWeb сообщает, что хавбек, еще ни разу не сыгравший за «Арсенал» в этом сезоне, может рассмотреть предложение «Галатасарая», нацеленного на его подписание.

Главной целью стамбульцев называется Каземиро из «Манчестер Юнайтед», однако бразилец уходить не собирается.

В прошлом сезоне Жоржиньо провел 24 игры в АПЛ и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Действительно, давайте Арсенал ещё и Жорика продаст, чтобы на матчи с ТТХ и Сити Артета с Эду сами выходили в основе)))
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Это ша за сын маминой подруги на фотографии ?😅
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Прошло 3 тура как бы. Не трагедия. Наиграется еще
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вот вот. Старая песня: Жорж эстет, нам он не нужен. А лосей неломаемых выбили, некоторых поудаляли, а играть на удержание стиль не наш! Вот оно испытание! Лондон красный!!!!!
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