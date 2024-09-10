Жоржиньо может перейти в «Галатасарай». Хавбек еще не играл за «Арсенал» в этом сезоне (TMW)
Жоржиньо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
TuttoMercatoWeb сообщает, что хавбек, еще ни разу не сыгравший за «Арсенал» в этом сезоне, может рассмотреть предложение «Галатасарая», нацеленного на его подписание.
Главной целью стамбульцев называется Каземиро из «Манчестер Юнайтед», однако бразилец уходить не собирается.
В прошлом сезоне Жоржиньо провел 24 игры в АПЛ и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Действительно, давайте Арсенал ещё и Жорика продаст, чтобы на матчи с ТТХ и Сити Артета с Эду сами выходили в основе)))