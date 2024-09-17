Жоржиньо: «Холанд снова забивает – это начинает нас смешить. Нам нравится АПЛ, следим и за «Сити», но «Арсеналу» нужно сосредоточиться на себе»
Жоржиньо признался, что голы Эрлинга Холанда смешат игроков «Арсенала»
«Эрлинг опять забивает... Это начинает нас смешить. Мы следим за ним, потому что смотрим все матчи, нам нравится Премьер-лига. Мы смотрим и матчи «Сити», это нормально. Мы не зацикливаемся на этом. Нужно сосредоточиться на себе, и мы пытаемся сделать это.
Все хотят совершенствоваться и желают лучшего для команды. Когда ставишь команду на первое место, думаю, это приведет только к хорошему.
Нужно продолжать верить в то, что мы делаем. Думаю, мы на правильном пути», – сказал полузащитник «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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