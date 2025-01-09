«Наполи» сделал предложение по Жегрове. «Лилль» не планирует продавать хавбека в январе

«Наполи» работает над трансфером Эдона Жегровы из «Лилля».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, на этой неделе клуб из Неаполя направил «Лиллю» запрос по полузащитнику. В «Наполи » ценят Жегрову и считают его подписание одним из приоритетов клуба.

Отмечается, что «Лилль » не рассматривает продажу Жегровы в зимнее трансферное окно и хочет сохранить игрока.

Контракт Жегровы с французским клубом действует до 2026 года. Статистику футболиста сборной Косово можно найти здесь .