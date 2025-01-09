«Наполи» сделал предложение по Жегрове. «Лилль» не планирует продавать хавбека в январе
«Наполи» работает над трансфером Эдона Жегровы из «Лилля».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, на этой неделе клуб из Неаполя направил «Лиллю» запрос по полузащитнику. В «Наполи» ценят Жегрову и считают его подписание одним из приоритетов клуба.
Отмечается, что «Лилль» не рассматривает продажу Жегровы в зимнее трансферное окно и хочет сохранить игрока.
Контракт Жегровы с французским клубом действует до 2026 года. Статистику футболиста сборной Косово можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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