Маскерано о Неймаре в «Интер Майами»: «Невозможно даже пытаться думать о нем. Есть правила МЛС относительно потолка зарплат»

«Интер Майами» не сможет подписать Неймара по экономическим причинам.

Ранее нападающий «Аль-Хилаля » сказал в интервью, чтобы был бы не против воссоединиться с экс-партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом .

Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Мы не можем говорить о Нее, потому что у нас нет никакой [возможности]. Вы знаете правила МЛС относительно потолка зарплат.

Поэтому сейчас для нас невозможно даже пытаться думать о нем», – заявил главный тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано.

Неймар о воссоединении с Месси и Суаресом: «Было бы интересно. Я счастлив в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов»