Владелец «Интер Майами» Мас готов подписать Неймара: «Если появится возможность привезти игрока такого калибра, мы не будем колебаться. У нас неограниченный бюджет»

«Интер Майами» готов подписать Неймара.

«Ключевой момент – если он станет доступен. Сейчас он игрок «Аль-Хилаля», он недоступен для нас. Я всегда говорил, что мы стремимся приводить в нашу команду больших игроков. У нас много ограничений и запретов в составе, но у нас неограниченный бюджет.

Мы стремимся к этому. Если когда-нибудь появится возможность привезти игрока калибра Неймара, мы не будем колебаться.

Это зависит не только от меня, но и от игрока и лиги. Но да, мы стремимся создать здесь отличный состав», – сказал совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

«Аль-Хилаль» зимой включит Неймара в заявку на лигу Саудовской Аравии вместо Кулибали – защитника выставят на трансфер. Продление контракта с бразильцем маловероятно (Marca)