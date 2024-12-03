«Аль-Хилаль» зимой включит Неймара в заявку на лигу Саудовской Аравии вместо Кулибали – защитника выставят на трансфер. Продление контракта с бразильцем маловероятно (Marca)
Неймар не покинет «Аль-Хилаль» в январе.
Как сообщает Marca, клуб из Саудовской Аравии включит бразильца в заявку на вторую часть чемпионата. Неймар займет в составе место защитника Калиду Кулибали, которого «Аль-Хилаль» выставит на трансфер или расторгнет с ним контракт – утверждается, что экс-игрок «Челси» не оправдывает ожиданий клуба.
При этом продление контракта с Неймаром по-прежнему маловероятно. Соглашение бразильца с «Аль-Хилалем» истекает летом 2025 года.
Неймар пропустил около года из-за травмы крестообразной связки колена. После восстановления бразильский нападающий принял участие в двух матчах азиатской Лиги чемпионов, после чего получил травму бедра и выбыл на 4-6 недель.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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